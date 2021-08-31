Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Макаров ответил, как отреагировал на то, что Карпин отцепил его от сентябрьских матчей сборной России

14:23
Денис Макаров. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Денис Макаров. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров в большом интервью «СЭ» рассказал, как отреагировал на решение главного тренера сборной России Валерия Карпина не привлекать его на сентябрьский сбор национальной команды, хотя в первоначальном списке вызванных на сбор в Новогорск он присутствовал.

Денис Макаров.«В 14 лет из-за травмы провел год без футбола. А потом поехал в Якутию». Большое интервью Дениса Макарова

— Сильно расстроились, что попали перед сентябрьским сбором в первоначальный, но не в окончательный список Валерия Карпина? Звонил ли кто-то из штаба с объяснениями, почему отцепили?

— Нет, никто не звонил. В первые минуты, когда узнал, было обидно. Но потом, когда ты осознаешь, что поехал бы туда в таком состоянии вскоре после трансфера, без предсезонки и наверняка протирал бы там лавку, думаешь — какой смысл? Здесь я пришел в новую команду, мне надо адаптироваться, понять правила игры и правила поведения. Обустроиться, сделать себя лучше, чем был. Для этого важен каждый день. А в сборную я еще поеду. Уверен в этом.

— То есть объяснение Карпина: «Решили дать Денису больше времени, чтобы он освоился в «Динамо» — логично?

— Да. Пройду мини-цикл сборов, потому что я в команде три игры и не так просто вписываться в нее с листа. Для меня, наверное, так действительно будет лучше.

— Знаменитый певец и болельщик «Динамо» Лев Лещенко сказал: «Макаров помог бы сборной — он единственный, кто владеет настоящей индивидуальной техникой». Могли представить, что такие люди будут вас поддерживать?

— Нет, конечно. Всегда приятно, когда за тобой следят и тебя знают. Но, значит, сейчас не время. Но говорю — буду в сборной позже!

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения
Словакия

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия
Хорватия

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Игорь Рабинер все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Паралимпиада-2020: все медали сборной России в Токио 31 августа
Клуб НХЛ разочаровался в талантливом российском форварде и расторг с ним контракт. В КХЛ же он — один из лучших
«Неуважение к конкурентам, но уважение к Украине. Каждому свое». Паралимпийский чемпион объяснил демарш в отношении россиян
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры