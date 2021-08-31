Макаров ответил, как отреагировал на то, что Карпин отцепил его от сентябрьских матчей сборной России
Полузащитник «Динамо» Денис Макаров в большом интервью «СЭ» рассказал, как отреагировал на решение главного тренера сборной России Валерия Карпина не привлекать его на сентябрьский сбор национальной команды, хотя в первоначальном списке вызванных на сбор в Новогорск он присутствовал.
— Сильно расстроились, что попали перед сентябрьским сбором в первоначальный, но не в окончательный список Валерия Карпина? Звонил ли кто-то из штаба с объяснениями, почему отцепили?
— Нет, никто не звонил. В первые минуты, когда узнал, было обидно. Но потом, когда ты осознаешь, что поехал бы туда в таком состоянии вскоре после трансфера, без предсезонки и наверняка протирал бы там лавку, думаешь — какой смысл? Здесь я пришел в новую команду, мне надо адаптироваться, понять правила игры и правила поведения. Обустроиться, сделать себя лучше, чем был. Для этого важен каждый день. А в сборную я еще поеду. Уверен в этом.
— То есть объяснение Карпина: «Решили дать Денису больше времени, чтобы он освоился в «Динамо» — логично?
— Да. Пройду мини-цикл сборов, потому что я в команде три игры и не так просто вписываться в нее с листа. Для меня, наверное, так действительно будет лучше.
— Знаменитый певец и болельщик «Динамо» Лев Лещенко сказал: «Макаров помог бы сборной — он единственный, кто владеет настоящей индивидуальной техникой». Могли представить, что такие люди будут вас поддерживать?
— Нет, конечно. Всегда приятно, когда за тобой следят и тебя знают. Но, значит, сейчас не время. Но говорю — буду в сборной позже!
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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