Голкипера «Спартака» и сборной России Александр Максименко оценил свои шансы на попадание в «Клуб Льва Яшина».

«Я не знаю, загадывать не будем. Просто работать будем, а там посмотрим», — сказал Максименко в интервью Youtube-каналу РФС.

«Клуб Льва Яшина» — символический клуб, в который входят футбольные вратари, играющие или игравшие за российские и советские клубы и сохранившие свои ворота в неприкосновенности в 100 и более играх. Назван в честь знаменитого советского вратаря Льва Яшина, первым достигшего рубежа в 100 «сухих» матчей в чемпионатах СССР.