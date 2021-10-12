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Мацуев отметил игру Джикии в матче сборной России со Словенией

Мацуев высказался о победе сборной России в матче со Словенией
12 октября, 15:31
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Народный артист России пианист Денис Мацуев высказался о победе сборной России в матче отбора к ЧМ-2022 со Словенией (2:1).

«Безусловно, со словаками у нас был на первом месте результат, игрой это было назвать сложно, только с натягом, особенно впечатляла статистика после матча. Вчера, конечно, кардинально поменялась картина, особенно в первом тайме, это была совершенно другая команда, которая предстала в ином виде: комбинационном, с прессингом и невероятными голами центральных защитников, особенно капитана «Спартака» Джикии. Не знаю, когда он такие забивал, гол просто фантастический. Дальше верим, как всегда, цель ясна», — цитирует Мацуева ТАСС.

После победы над Словенией сборная России заработала 19 очков и занимает первое место в группе H. В другом матче группы сборная Хорватии сыграла вничью со Словакией (2:2) и опустилась на вторую позицию с 17 очками.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры