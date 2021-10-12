Мацуев отметил игру Джикии в матче сборной России со Словенией

Народный артист России пианист Денис Мацуев высказался о победе сборной России в матче отбора к ЧМ-2022 со Словенией (2:1).

«Безусловно, со словаками у нас был на первом месте результат, игрой это было назвать сложно, только с натягом, особенно впечатляла статистика после матча. Вчера, конечно, кардинально поменялась картина, особенно в первом тайме, это была совершенно другая команда, которая предстала в ином виде: комбинационном, с прессингом и невероятными голами центральных защитников, особенно капитана «Спартака» Джикии. Не знаю, когда он такие забивал, гол просто фантастический. Дальше верим, как всегда, цель ясна», — цитирует Мацуева ТАСС.