Черчесов поздравил Симоняна с днем рождения

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил Никиту Симоняна с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 95 лет.

«Сегодня утром с большим удовольствием пообщался с нашим легендарным игроком, тренером и человеком с большой буквы — Никитой Павловичем Симоняном, — написал Черчесов в Instagram. — Поздравил его с круглой датой, а заодно обсудили все актуальные события в мире футбола. Именно в таком формате мы работали, ежедневно встречаясь в Доме футбола в течение пяти лет. Крепкого здоровья Вам, Никита Павлович! Оставайтесь таким же бодрым, справедливым и влюбленным в футбол. С юбилеем!»

Симонян большую часть своей карьеры провел в «Спартаке». За команду он выступал с 1949 по 1959 год.