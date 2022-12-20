Люк Уилкшир: «Сборная России смогла бы дойти до полуфинала ЧМ-2022»

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир считает, что сборная России смогла бы как выйти из группы, так и дойти до полуфинала ЧМ-2022.

«Как бы выступила Россия в Катаре? России нужно начать играть против сильных соперников, возвращаться в международный футбол, но эта команда, без сомнений, способна соревноваться. Никто не знает, где бы Россия оказалась на этом чемпионате мира. Посмотрите на Марокко. Возможно, Россия вылетела бы после группового турнира, это не исключено, а возможно, и вышла бы из группы. Если бы все сложилось как надо, они могли бы оказаться в четвертьфинале или даже полуфинале, кто знает», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от международных соревнований. Россия была исключена из числа участников стыковых матчей за выход на чемпионат мира по футболу-2022.