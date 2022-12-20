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Сегодня, 15:06

Губерниев: «Россия — европейская страна. Переходить в азиатскую лигу мы не будем»

Виталий Косик
Корреспондент
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на возможный переход российского спорта в Азиатские конфедерации.

«Россия — европейская страна. Ни в какую азиатскую лигу мы переходить не будем. Нужно восстанавливаться в тех институтах, в которых мы сейчас находимся. Если говорить про олимпийское движение, попытки со стороны Позднякова, безусловно, есть. Вы же не думаете, что если сейчас мы перейдем в азиатскую конференцию, то сразу примем участие в Олимпийских отборах? Будет ли вам интересно смотреть, как условная сборная России по плаванию будет выступать в чемпионате Азии? Есть, конечно, свои прелести, но мне лично — нет. Переход в Азию, с моей точки зрения невозможен. А Поздняков на своем посту будет продолжать делать ту работу, которую начал. Нужно восстанавливаться так или иначе», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

В феврале 2022 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к участию в международных соревнованиях.

9 декабря большинство участников саммита Международного олимпийского комитета (МОК) поддержали позицию комитета в вопросе сохранения санкций к российскому спорту.

Источник: https://metaratings.ru/news/guberniev-rossiya-evropeyskaya-strana-ni-v-kakuyu-aziatskuyu-ligu-my-perekhodit-ne-budem-1443421/
Олимпиада
Дмитрий Губерниев
Станислав Поздняков
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