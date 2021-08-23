Лев Лещенко о составе сборной России: «Денис Макаров помог бы! Он единственный, кто владеет настоящей индивидуальной техникой»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал «СЭ» решение главного тренера сборной России Валерия Карпина не вызвать полузащитника Дениса Макарова для подготовки на игры против Хорватии, Кипра и Мальты.

«Макаров помог бы сборной. Он единственный, кто владеет настоящей индивидуальной техникой — проходы, дриблинг. У нас некому заниматься обводкой, кроме Макарова и Головина. Макаров — очень способный нападающий, но это решение Карпина. В последних матчах «Динамо» я не заметил, что Денису чего-то не хватает. Может, я смотрел глазами болельщика. Может, мне все нравится. Хотя я критически отношусь к игре «Динамо». Валерий Карпин сделал выбор», — сказал Лещенко «СЭ».

Сентябрьские встречи пропустят защитники Дмитрий Чистяков, Федор Кудряшов и Сергей Терехов, а также полузащитник Денис Макаров.

В сентябре сборная России проведет три матча: против Хорватии (1 сентября, 21:45 мск), Кипра (4 сентября, 16.00 мск) и Мальты (7 сентября, 21.45 мск).