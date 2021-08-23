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Опубликован окончательный состав сборной России на ближайшие отборочные матчи ЧМ-2022

15:22
Опубликован окончательный состав сборной России на ближайшие отборочные матчи ЧМ-2022. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Опубликован окончательный состав сборной России на ближайшие отборочные матчи ЧМ-2022. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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На официальном сайте РФС опубликован итоговый состав сборной России на ближайшие отборочные матчи ЧМ-2022.

Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Андрей Лунев («Байер 04»), Сергей Песьяков («Ростов»).

Валерий Карпин.Карпин прокомментировал выбор состава сборной России на отборочные матчи ЧМ-2022

Защитники: Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА), Станислав Магкеев («Локомотив»), Сергей Петров («Краснодар»), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Илья Самошников («Рубин»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит»), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»).

В сентябре сборная России проведет три матча: против Хорватии (1 сентября, 21:45 мск), Кипра (4 сентября, 16.00 мск) и Мальты (7 сентября, 21.45 мск).

Турнирная таблица в группе Н после трех матчей:

1. Хорватия — 6 очков
2. Россия — 6
3. Словакия — 5
4. Кипр — 4
5. Словения — 3
6. Мальта — 1

Прямую путевку в финальный турнир ЧМ-2022 получит только победитель группы. Сборная, занявшая второе место, примет участие в стыковых встречах

Расписание всех матчей можно посмотреть здесь.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры