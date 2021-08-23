Малафеев отреагировал на решение пригласить 5 вратарей в сборную России

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал окончательный состав национальной команды для подготовки к матчам квалификации чемпионата мира-2022.

«5 вратарей — это может быть и много, но, наверное, Кафанов хочет познакомиться с расширенным списком вратарей, которые могут помочь сборной. Естественно, на матче столько не будет использоваться. Это нормально для того, чтобы узнать кто в какой форме.

В составе сборной мы видим много новых фамилий — это хорошо. Присутствуют другие игроки, которые находится в хорошей форме. Хорошо, что в сборной существует конкуренция. Это хороший знак для тех, кто делает первые шаги", — сказал Малафеев «СЭ».

Финальную заявку сборной России на матчи квалификационного турнира ЧМ-22 можно посмотреть здесь.

В сентябре сборная России проведет три матча: против Хорватии (1 сентября, 21:45 мск), Кипра (4 сентября, 16.00 мск) и Мальты (7 сентября, 21.45 мск).