Карпин открепил четырех игроков от финальной заявки сборной России

Ряд игроков сборной России не вошли в итоговую заявку национальной команды на ближайшие матчи отбора к ЧМ-2022.

Сентябрьские встречи пропустят защитники Дмитрий Чистяков, Федор Кудряшов и Сергей Терехов, а также полузащитник Денис Макаров.

Кудряшов пропустит матчи из-за нехватки игровой практики в «Антальяспоре», защитник «Сочи» Терехов был травмирован, его место занял футболист «Краснодара» Сергей Петров.

Отметим, что в сборную на ближайшие матчи не был вызвал экс-капитан команды и нападающий «Зенита» Артем Дзюба, а также форвард «Спартака» Александр Соболев.

В сентябре сборная России проведет три матча: против Хорватии (1 сентября, 21:45 мск), Кипра (4 сентября, 16.00 мск) и Мальты (7 сентября, 21.45 мск).