Карпин открепил четырех игроков от финальной заявки сборной России
15:38
Ряд игроков сборной России не вошли в итоговую заявку национальной команды на ближайшие матчи отбора к ЧМ-2022.
Сентябрьские встречи пропустят защитники Дмитрий Чистяков, Федор Кудряшов и Сергей Терехов, а также полузащитник Денис Макаров.
Кудряшов пропустит матчи из-за нехватки игровой практики в «Антальяспоре», защитник «Сочи» Терехов был травмирован, его место занял футболист «Краснодара» Сергей Петров.
Отметим, что в сборную на ближайшие матчи не был вызвал экс-капитан команды и нападающий «Зенита» Артем Дзюба, а также форвард «Спартака» Александр Соболев.
В сентябре сборная России проведет три матча: против Хорватии (1 сентября, 21:45 мск), Кипра (4 сентября, 16.00 мск) и Мальты (7 сентября, 21.45 мск).
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