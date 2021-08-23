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Карпин открепил четырех игроков от финальной заявки сборной России

15:38
Федор Кудряшов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Кудряшов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Ряд игроков сборной России не вошли в итоговую заявку национальной команды на ближайшие матчи отбора к ЧМ-2022.

Сентябрьские встречи пропустят защитники Дмитрий Чистяков, Федор Кудряшов и Сергей Терехов, а также полузащитник Денис Макаров.

Кудряшов пропустит матчи из-за нехватки игровой практики в «Антальяспоре», защитник «Сочи» Терехов был травмирован, его место занял футболист «Краснодара» Сергей Петров.

Отметим, что в сборную на ближайшие матчи не был вызвал экс-капитан команды и нападающий «Зенита» Артем Дзюба, а также форвард «Спартака» Александр Соболев.

В сентябре сборная России проведет три матча: против Хорватии (1 сентября, 21:45 мск), Кипра (4 сентября, 16.00 мск) и Мальты (7 сентября, 21.45 мск).

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/214167

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Виктория Кравченко все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры