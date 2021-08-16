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Леонченко: «Смолов и Гильерме играми за «Локомотив» убедили штаб сборной, что достойны возвращения»

17:48
Владимир Леонченко. Фото ФК «Локомотив».
Владимир Леонченко. Фото ФК «Локомотив».
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Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал вызов в сборную России пяти футболистов своего клуба.

«Мы всегда рады вызову наших игроков в национальную команду. Подержать сборную России это всегда большая честь, так как в главной команде страны выступают самые лучшие игроки. Рад за ребят, у каждого есть своя мини-история. Смолов и Гилерме играми за «Локомотив» убедили тренерский состав, что они достойны возвращения в сборную России. Баринов и Жемалетдинов опять в составе команды, желаем им проявить себя с самой лучшей стороны, выйти на лидирующие роли. Отдельные поздравления Магкееву — первый вызов в национальную команду это всегда большое событие в карьере любого игрока», — заявил Леонченко.

В сентябре сборная России проведет три матча: против Хорватии (1 сентября, 21:45 мск), Кипра (4 сентября, 16.00 мск) и Мальты (7 сентября, 21.45 мск).

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Игорь Рабинер все материалы автора

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