Чернышов: «Дзюба нужен сборной России, когда он в форме»

Экс-защитник сборных СССР и России Андрей Чернышов прокомментировал невызов нападающего Артема Дзюбы на ближайшие матчи национальной команды.

«Сенсаций нет, Карпин взял всех сильнейших на сегодняшний день. Тем более, и выбор-то не велик. Всех, кто есть, просто нужно встряхнуть, дать им новую энергетику. А привлечением Терехова Карпин показал, что внимательно следит за всеми кандидатами, что ни для кого дверь в сборную не закрыта. Проявил себя человек — и в сборную попал. Это такой политический момент.

Дзюба нужен, когда он в форме. Собственно, это к любому футболисту относится. Сейчас Артем не в тех кондициях, для чего его брать? Чтобы просто находился в команде? Все логично — не играешь, вызов в сборную не получишь», — цитирует Чернышова «Советский спорт».

В сентябре сборная России проведет три матча: против Хорватии (1 сентября, 21:45 мск), Кипра (4 сентября, 16.00 мск) и Мальты (7 сентября, 21.45 мск).