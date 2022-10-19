Крестинина заявил, что главные футбольные органы не мешали проведению матча Россия — Кыргызстан

Главный тренер сборной Кыргызстана Александр Крестинин поделился мнением о возможном допуске национальной команды России до международных турниров.

«Никто не знает, когда Россия вернётся в международный футбол, из-за этого возникают сложности. Допустим, ФИФА и УЕФА сказали бы, что российского футбола на внешней арене не будет пять лет. Тогда можно было бы обсуждать смысл проведения матчей, но у нас нет данных. Понятно, что процесс возвращения может и вовсе не начаться, но готовиться надо. При других обстоятельствах я бы, возможно, поменял мнение, но на сегодняшний день я поддерживаю решение РФС и главного тренера собираться и готовиться на сборах», — приводит слова Крестинина Metaratings.ru.

Он также ответил на вопрос, были ли у Кыргызского футбольного союза опасения санкций перед игрой с Россией.

«Я не участвовал в переговорах, но наши руководители — достаточно профессиональные и опытные люди. Они все действия согласовали с ФИФА, УЕФА и АФК. Все главные футбольные органы мира не препятствовали матчу с Россией. Если бы угрозы последовали в адрес сборной, наши руководители не стали бы рисковать», — добавил Крестинин.

24 сентября сборная России обыграла команду Киргизии в товарищеском матче. Встреча проходила в Бишкеке и завершилась со счетом 2:1.

19 ноября россияне должны сыграть с Боснией и Герцеговиной.