Карпин — о возможном попадании Кокорина в сборную: «Вызван может быть любой»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о возможном вызове нападающего «Ариса» Александра Кокорина в национальную команду.
— Кокорин сказал, что всем будет лучше, если его в сборной не будет.
— Не знаю.
— Он снова забивает и отдает передачи на Кипре.
— И?
— Двери сборной для него не закрыты, он может быть вызван?
— Вызван может быть любой, мы следим за всеми игроками, — цитирует Sport24 Карпина.
Являясь нападающим «Фиорентины», Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды. В текущем сезоне 31-летний футболист провел 6 матчей за кипрский клуб, в которых забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.
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