Колосков: «Сборная России по футболу извлекла преимущества из матча с молодежной командой»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал, что игроки сборной России извлекли преимущества из матча с молодежной командой.

«Для сборной России, конечно, есть преимущества в проведении матча с молодежной командой. Я основываюсь на словах игроков после матча. Во-первых, это большая польза и честь быть вызванным в сборную России. Во-вторых, Валерий Георгиевич [Карпин] наигрывает определенные тактические схемы, а это немаловажно, ведь санкции не вечно будут продолжаться. Надо после снятия санкций быть всесторонне готовыми», — цитирует Колоскова ТАСС.

Сборная России обыграла молодежную команду со счетом 1:0. Сегодня, 27 марта, сборы российской команды в Новогорске завершатся.