Галактионов рассказал об амбициях стать главным тренером сборной России

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов заявил, что ставит перед собой цель возглавить взрослую национальную команду.

— Есть ли амбиции стать главным тренером?

— Есть всегда. Работа в национальной сборной независимо от ее уровня, это пик карьеры.

— Будущее этой команды?

— Сборная может прекратить свое существование. Именно эта возрастная категория.

— СМИ писали, что из-за неудачи на Евро вы не стали главным тренером основной сборной. Вам что-то об этом говорили?

— Мне сложно сказать, кто о чем думал. Ни с кем на эту тему не разговаривал. Если брать глобально, это был успех, что мы попали на Евро, но неудача, что мы плохо выступили.

— Почему не довязывали Игнатова из «Спартака»?

— Он сейчас стал в меньшей степени получать игровую практику. Нам бы хотелось, чтобы он закрепился в основе в своем клубе.