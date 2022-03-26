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Сегодня, 19:17

Галактионов рассказал об амбициях стать главным тренером сборной России

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов заявил, что ставит перед собой цель возглавить взрослую национальную команду.

— Есть ли амбиции стать главным тренером?

— Есть всегда. Работа в национальной сборной независимо от ее уровня, это пик карьеры.

— Будущее этой команды?

— Сборная может прекратить свое существование. Именно эта возрастная категория.

— СМИ писали, что из-за неудачи на Евро вы не стали главным тренером основной сборной. Вам что-то об этом говорили?

— Мне сложно сказать, кто о чем думал. Ни с кем на эту тему не разговаривал. Если брать глобально, это был успех, что мы попали на Евро, но неудача, что мы плохо выступили.

— Почему не довязывали Игнатова из «Спартака»?

— Он сейчас стал в меньшей степени получать игровую практику. Нам бы хотелось, чтобы он закрепился в основе в своем клубе.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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23%

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Нидерланды
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21%

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П1

19%

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X2

11%

3.00
Молодежная сборная России по футболу
Сборная России по футболу
Михаил Галактионов
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