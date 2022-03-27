«Вареником выходить нельзя». Установка Карпина на матч с молодежкой
Главный тренер сборной России Валерий Карпин произнес речь перед тренировочном матчем с молодежной командой
Пресс-служба сборной России выложила установку главного тренера национальной команды Валерия Карпина перед тренировочным матче с молодежной сборной России.
«Две команды играют, окей? Два разных состава. Первый тайм — счет 0:0. Второй тайм — тоже 0:0. На табло может быть что угодно. Для меня счет — 0:0. И для вас должен быть.
Стандарты посмотрите. Кто где располагается... Внимание, концентрация, вот это все. Хотя это тренировочный матч, но это все хочется увидеть.
Сзади катиться, убивать не надо. Но и уступать нельзя. Вареником выходить нельзя. Иначе сами травму получите», — сказал Карпин.
Напомним, что встреча прошла в Новогорске 26 марта. Сборная России обыграла молодежку со счетом 1:0.
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