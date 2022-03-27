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Сегодня, 17:25

«Вареником выходить нельзя». Установка Карпина на матч с молодежкой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин произнес речь перед тренировочном матчем с молодежной командой
Иван Шитик
Корреспондент
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Пресс-служба сборной России выложила установку главного тренера национальной команды Валерия Карпина перед тренировочным матче с молодежной сборной России.

«Две команды играют, окей? Два разных состава. Первый тайм — счет 0:0. Второй тайм — тоже 0:0. На табло может быть что угодно. Для меня счет — 0:0. И для вас должен быть.

Стандарты посмотрите. Кто где располагается... Внимание, концентрация, вот это все. Хотя это тренировочный матч, но это все хочется увидеть.

Сзади катиться, убивать не надо. Но и уступать нельзя. Вареником выходить нельзя. Иначе сами травму получите», — сказал Карпин.

Напомним, что встреча прошла в Новогорске 26 марта. Сборная России обыграла молодежку со счетом 1:0.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8eWQsfDCTTc
Валерий Карпин
Молодежная сборная России по футболу
Сборная России по футболу
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