Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» победу сборной России над Словакией в матче группового этапа квалификации на чемпионат мира — 2022.

«Эмоции такие, что полночи спать не буду! Игра была валидольная и заставляла нервничать на протяжении всего матча — настолько был неустойчивый результат. Впечатление от футбола посредственное, потому что в него играла больше Словакия. Тем не менее результат в пользу России! Здесь всегда уместна фраза: «То, что на табло — это главное». Все остальное второстепенно.

Для нас, что Кипр, что Мальта или Словения — примерно одинаковое мучение. Где-то повезло, где-то может не повезти. У меня нет ощущения, что мы сейчас всех разнесем в пух и прах", — сказал Колосков «СЭ».