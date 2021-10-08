Колосков о победе сборной: «Для нас, что Кипр, что Мальта или Словения — примерно одинаковое мучение»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» победу сборной России над Словакией в матче группового этапа квалификации на чемпионат мира — 2022.
«Эмоции такие, что полночи спать не буду! Игра была валидольная и заставляла нервничать на протяжении всего матча — настолько был неустойчивый результат. Впечатление от футбола посредственное, потому что в него играла больше Словакия. Тем не менее результат в пользу России! Здесь всегда уместна фраза: «То, что на табло — это главное». Все остальное второстепенно.
Для нас, что Кипр, что Мальта или Словения — примерно одинаковое мучение. Где-то повезло, где-то может не повезти. У меня нет ощущения, что мы сейчас всех разнесем в пух и прах", — сказал Колосков «СЭ».
В следующем матче Россия 11 октября на выезде сыграет против команды Словении.
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