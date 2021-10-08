Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал победу сборной России над Словакией (1:0) в рамках отборочного цикла к ЧМ-2022.

«Удручающее впечатление. О чем тут говорить? Нам очень повезло. Словаки могли забить минимум пять голов. Может быть, в этом была и тактика Карпина, у которого нет настоящего состава. Надо учиться делать точные передачи. Два-три паса и на этом все заканчивается. Нам просто очень повезло. Это не футбол. Я не понимаю, во что они играют. Может быть, как-то в Катар нас и занесет. Это счастье, что нам не забили», — сказал Лещенко «СЭ».

Также Лещенко считает, что у России нет шансов на победу в следующих матчах.

«Со Словенией, скорее всего, никаких шансов нет. Это команды европейского уровня. Карпину трудновато, он пытается тасовать состав. Может быть, стоит попробовать молодых здоровых игроков. Ощущение, что не хватает здоровья. У меня лично кроме раздражения этот матч ничего не вызвал. Было избиение. Игра не по счету. Такой победе не особо радуешься. С хорватами нам делать нечего», — добавил Лещенко.

Команда Валерия Карпина одержала третью победу подряд. У России стало 16 очков, и она занимает второе место в турнирной таблице, уступая Хорватии только по дополнительным показателям.

В следующем матче Россия 11 октября на выезде сыграет против команды Словении