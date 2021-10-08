Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал предложение Виталия Милонова по проведению товарищеского матча между сборными России и Украины.

«Мы же встречаемся в других видах спорта, почему бы не сыграть в футбол друг против друга? В этом виде спорта нас пока разводят. К сожалению, на сегодняшний день такие матчи невозможны. На сегодняшний день футбольные фанаты — наиболее активная публика, которая бывает чрезмерно агрессивной. Чем может закончиться такой матч — одному богу известно.

Проводить матч на нейтральном поле? Тогда какой в этом смысл? Когда в украинской федерации сменят тон, поймут, что спорт выше политики и направлен на сближение наций, тогда можно будет говорить. История все расставит на свои места, у нас уже семьи и нации смешались, мы обречены на всю историю быть друзьями и соседями. Сейчас просто у нас непростой период отношений. В будущем все встанет на свои места, будем ближайшими друганами. Идея с футбольным матчем — очень интересная и правильная. Украинский футбол сейчас на очень хорошем уровне. Но осуществить эту идею будет крайне трудно", — сказал Свищев «СЭ».

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил провести товарищеский матч между сборными России и Украины в декабре под эгидой дружбы и объединения народов.