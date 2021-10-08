Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Депутат Свищев — о товарищеском матче России и Украины: «Сейчас такое практически невозможно осуществить»

20:47
Теги:

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал предложение Виталия Милонова по проведению товарищеского матча между сборными России и Украины.

«Мы же встречаемся в других видах спорта, почему бы не сыграть в футбол друг против друга? В этом виде спорта нас пока разводят. К сожалению, на сегодняшний день такие матчи невозможны. На сегодняшний день футбольные фанаты — наиболее активная публика, которая бывает чрезмерно агрессивной. Чем может закончиться такой матч — одному богу известно.

Проводить матч на нейтральном поле? Тогда какой в этом смысл? Когда в украинской федерации сменят тон, поймут, что спорт выше политики и направлен на сближение наций, тогда можно будет говорить. История все расставит на свои места, у нас уже семьи и нации смешались, мы обречены на всю историю быть друзьями и соседями. Сейчас просто у нас непростой период отношений. В будущем все встанет на свои места, будем ближайшими друганами. Идея с футбольным матчем — очень интересная и правильная. Украинский футбол сейчас на очень хорошем уровне. Но осуществить эту идею будет крайне трудно", — сказал Свищев «СЭ».

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил провести товарищеский матч между сборными России и Украины в декабре под эгидой дружбы и объединения народов.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа H
Россия
Словакия

П1

25%

2.00

ТМ 2.5

21%

1.60

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа D
Финляндия
Украина

1X

26%

1.64

П2

22%

2.34

Обе забьют - да

15%

2.15
⚽ Футбол. Отбор Евро-2023 (U21). Группа 3
Россия U21 1
Сев. Ирландия U21 0
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

29%

1.73

Обе забьют - да

24%

2.20

ТБ 2.5

18%

1.57

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Федоров все материалы автора
Читайте также
Как Виктор Корчной стал врагом СССР. Это была отвага или предательство?
2
1