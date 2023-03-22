Кечинов: «В матчах с Ираном и Ираком хочется видеть зрелищный футбол, с большим количеством забитых мячей»

Бывший нападающий сборной России Валерий Кечинов высказался о предстоящих товарищеских матчах сборной России с Ираном и Ираком.

«Мне, как болельщику, всегда хочется видеть зрелищный футбол, с большим количеством забитых мячей, и желательно, чтобы наша сборная победила», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Кечинова.

Он также отметил, что ему хотелось бы увидеть на поле всех вызванных футболистов из «Спартака».

«Всегда, когда в сборной находится большая часть представителей какого-то клуба, тренер делает ставку на этих ребят. Не знаю, как будет сейчас, но так было во времена Романцева, Газзаева, Семина. Тренер брал тех, кого знает. Понятно, что Карпин сейчас не в «Спартаке» работает, и, тем не менее, он прекрасно знает этих ребят, и какие-то спартаковские сочетания обязательно будут на поле», — добавил специалист.

Матч сборной России с командой Ирана пройдет 23 марта в Тегеране, а игра с Ираком состоится 26 марта в Санкт-Петербурге.