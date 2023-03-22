Пономарев — о матчах сборной России: «Сейчас дело не в победе. Надо посмотреть, что из себя представляют ребята»

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев рассказал о своих ожиданиях от мартовских матчей сборной России.

«Буду с удовольствием следить смотреть матчи сборной России. Сейчас дело не в победе. Надо посмотреть, что из себя представляют вызванные ребята. У нас есть с чем сравнивать, мы же все равно в Европу смотрим. Понаблюдаем, как наши будут выглядеть с Ираном и Ираком. Пока в Европу нас не пускают, значит, поиграем с командами Азии» — приводит «РБ Спорт» слова Пономарева.

Матч сборной России с командой Ирана пройдет 23 марта в Тегеране, а игра с Ираком состоится 26 марта в Санкт-Петербурге.