Кечинов: «Результат матча с Кенией не особо важен — это не отборочная игра»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов считает, что после победы над Камеруном восприятие сборной России стало более позитивным.

«Конечно, была ведь победа над серьезным соперником. Мы до этого играли с менее значимыми командами, и результата особо не было. А тут пришло много болельщиков, которые получили много положительных эмоций, плюс сборная играла неплохо. Конечно, это добавляет позитив», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Кечинова.

Также он ответил на вопрос, насколько для сборной России будет важен результат в матче с Кенией.

«Ну а что результат? Это не отборочные матчи. Так что он не особо важен. Понятно, что побеждать всегда приятно, но и те ребята, которые выйдут, будут достойно выглядеть. Особенно, если придет много болельщиков. Это придаст мотивации», — добавил специалист.

12 октября сборная России обыграла Камерун в рамках товарищеского матча (1:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Победный мяч забил Федор Чалов на 40-й минуте.

16 октября россияне проведут еще одну товарищескую игру. Сборная России встретится с Кенией в Анталье на стадионе «Титаник Мардан». Начало матча — в 19.00 по московскому времени.