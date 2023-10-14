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Сегодня, 22:04

Сенников рассказал, какие коррективы сборной России нужно внести перед матчем с Кенией

Алина Савинова
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Двукратный чемпион России Дмитрий Сенников считает, что национальной команде нужно внести коррективы перед товарищеским матчем с Кенией.

«Коррективы надо внести. Но нужно придерживаться основного состава, целиком менять не надо. Обойма основных игроков есть, и надо поменять только 3-4 игроков. Кого поменять? Посмотреть, у кого был наибольший объем работы. [В матче с Камеруном] в обороне были провалы. В первом тайме было несколько выходов один на один. Есть информация для того, чтобы работать», — приводит «Спорт День за Днем» слова Сенникова.

Игра пройдет 16 октября в Анталье на стадионе «Титаник Мардан». Начало — в 19.00 по московскому времени.

Товарищеский матч между сборными России и Кении будет судить бригада арбитров из Турции. Главным судьей встречи назначен Атилла Караоглан.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/sennikov-o-matche-s-keniey-nuzhno-pomenyat-3-4-igrokov-po-sravneniyu-s-igroy-protiv-kameruna
Дмитрий Сенников
Сборная Кении по футболу
Сборная России по футболу
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