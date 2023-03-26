Кавазашвили: «Сборная России победит Ирак. Уверен, Карпин сделал работу над ошибками»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили уверен, что сборная России победит в товарищеском матче с Ираком.

«Нет сомнений, что сборная России сегодня победит. Иначе быть не может. Ребята будут играть дома, в родных стенах, при своих трибунах. Безусловно, это другая ответственность, другие ощущения. Уверен, Карпин сделал работу над ошибками. Думаю, сегодня мы увидим игру поярче и поинтереснее. Возможно, состав будет совсем иной, потому что в матче с Ираном многие показали себя, мягко говоря, не с лучшей стороны», — приводит «РБ Спорт» слова Кавазашвили.

Товарищеский матч между сборными России и Ирака пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» сегодня, 26 марта. Начало — в 18.00 по московскому времени.