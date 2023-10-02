Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 17:17

Карпин объяснил выбор состава сборной России на октябрьские матчи

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил выбор состава на октябрьский сбор.

В понедельник, 2 октября был опубликован список из 29 футболистов, вызванных в национальную команду на предстоящие матчи.

«Это точно не расширенный список, хотя бы потому, что до начала сбора осталась всего неделя. Скажу так — это максимально-приближенный список игроков, на которых мы рассчитываем. И если в нем будут изменения, то по объективным причинам, по состоянию здоровья. Все-таки до начала сбора пройдут еще матчи FONBET Кубка России и Мир РПЛ, а у легионеров — игры в еврокубках и национальных чемпионатах», — приводит официальный сайт РФС слова Карпина.

12 октября сборная России проведет товарищеский матч против Камеруна в Москве. 16 октября команда должна будет сыграть против Кении в Турции.

Источник: Официальный сайт РФС
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
0
Читайте также
Кержаков ответил на вопрос о самом неудачном матче со «Спартаком» в Сербии
Каррера сообщил о готовности возглавить «Спартак» в случае отставки Абаскаля
Путин поручил главе Северной Осетии разобраться с переуплотненностью детсадов
Глава МИД ФРГ пообещала расширить Евросоюз «от Лиссабона до Луганска»
Двухлетний ребенок умер в торговом центре в Москве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в октябре 2023: матч с Камеруном в Москве
Карпин рассказал, почему не пригласил Захаряна на октябрьский сбор сборной России
Матч сборных России и Камеруна будет учитываться в рейтинге ФИФА
Гендиректор «ВТБ Арены» о матче Россия — Камерун: «Сделаем все, чтобы гости по достоинству оценили возможности стадиона»
Колосков считает, что на матч сборной России против Камеруна соберется полный стадион
Газзаев об игре с Камеруном: «Возможно, это сильнейший соперник из всех, с кем Россия играла за последнее время»
Жирков — о матче России против Камеруна: «Это одна из сильнейших сборных в Африке»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Головин, Миранчук и Кузяев попали в состав национальной команды на октябрьские сборы

Карпин рассказал, почему не пригласил Захаряна на октябрьский сбор сборной России
Новости
RSS RSS
Все новости