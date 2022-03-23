Карпин: «Сейчас совмещение не чувствуется, потому что нет задач»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил решение продолжить работу с национальной командой.

— Почему решили остаться на посту главного тренера, если пока ничего неизвестно по поводу будущего сборной?

— Мы надеемся, что когда-то все вернется, надеемся, что это случится. Когда это случится, надо быть во всеоружии. Мне пауза не нужна. Я четыре месяца не тренировал, а катался по сборам, готовился к стыкам. Сейчас совмещение не чувствуется, потому что нет задач.

Каких-то особых ощущений у меня нет. На сборах мы готовимся, хотя матч через месяц. Здесь примерно то же самое.

Ранее Российский футбольный союз сообщил о продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным до конца 2022 года.

В свою очередь, ФК «Ростов» сообщил о возвращении Карпина на пост главного тренера команды.