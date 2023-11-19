Карпин — о словах Радимова про мотивацию сборной России: «Влад, а ты умирал в товарищеских матчах?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на слова экс-игрока «Зенита» Владислава Радимова о нынешней ситуации национальной команды.

Ранее Радимов рассказал о разговоре с Карпиным, на котором обсуждались проблемы с мотивацией у игроков сборной.

«Я сказал: «Влад, а ты себя вспомни. На товарищеские матчи ты как выходил?» Сейчас все кричат, орут, что надо умирать. Влад, а ты умирал в товарищеских матчах?», — приводит слова Карпина matchtv.ru.

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. С того момента национальная команда провела 8 товарищеских матчей, в которых одержала три победы и пять раз сыграла вничью.

20 ноября сборная России на своем поле встретится с Кубой. Игра пройдет в Волгограде. Начало — в 19.30 по московскому времени.