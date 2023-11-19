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Карпин — о словах Радимова про мотивацию сборной России: «Влад, а ты умирал в товарищеских матчах?»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на слова экс-игрока «Зенита» Владислава Радимова о нынешней ситуации национальной команды.

Ранее Радимов рассказал о разговоре с Карпиным, на котором обсуждались проблемы с мотивацией у игроков сборной.

«Я сказал: «Влад, а ты себя вспомни. На товарищеские матчи ты как выходил?» Сейчас все кричат, орут, что надо умирать. Влад, а ты умирал в товарищеских матчах?», — приводит слова Карпина matchtv.ru.

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. С того момента национальная команда провела 8 товарищеских матчей, в которых одержала три победы и пять раз сыграла вничью.

20 ноября сборная России на своем поле встретится с Кубой. Игра пройдет в Волгограде. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1981622_Vlad_a_ty_umiral_v_tovarishheskih_matchah_Karpin_obratilsa_k_Radimovu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Валерий Карпин
Владислав Радимов
Футбол
Сборная России по футболу
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