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Колосков: «Матч России с Кубой — благодарность Волгограду»

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России с Кубой.

«Спортивного значения матч с Кубой вообще никакого не имеет, — приводит Metaratings.ru слова Колоскова. — Эта игра важна с точки зрения популяризации футбола. Также матч — благодарность Волгограду за его вклад в историю России и СССР, за то, что в свое время футболисты «Ротора» играли в еврокубках. С этой точки зрения выбор проведения матча в Волгограде — правильный. Поэтому эта игра больше имеет пропагандистский характер, чем спортивный. Какой будет результат в матче с Кубой меня не волнует. Слышал, как люди говорили, что если мы проиграем, то надо будет разогнать национальную команду. Сыграют и сыграют, я за результат вообще не переживаю».

Россия и Куба сыграют в понедельник, 20 ноября, в Волгограде.

Источник: metaratings.ru
Сборная России по футболу
Вячеслав Колосков
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