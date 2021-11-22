Карпин о Соболеве: «Если будет в полном порядке, то он будет в сборной»
10:48
Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил возможность попадания в состав нападающего «Спартака» Александра Соболева на стыковые матчи в марте.
«Если Соболев будет в полном порядке, то он будет в сборной, да. А почему нет?» — сказал Карпин в эфире программы «Коммент.Шоу».
24-летний Александр Соболев в текущем сезоне провел 14 матчей, в которых сумел отличиться 3 голами и 1 результативной передачей.
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