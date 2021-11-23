Галактионов рассказал о взаимодействии молодежной и основной сборной России
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Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов рассказал о взаимодействии с основной командой.
«За все время работы в сборной ни со Станиславом Саламовичем, ни с Валерием Георгиевичем никогда не стоял вопрос, чтобы отдать игрока молодежной сборной для удачной игры. Такого не было и не будет!», — сказал Галактионов в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
37-летний Михаил Галактионов тренирует молодежную сборную России с декабря 2018 года.
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