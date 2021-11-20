Сборная России поздравила Булыкина с днем рождения
Сборная России в своем Twitter поздравила бывшего нападающего национальной команды Дмитрия Булыкина с днем рождения. Сегодня футболисту исполнилось 42 года.
За сборную России на его счету 15 матчей и 7 голов. Булыкин за свою карьеру выступал за многие российские и зарубежные клубы. В Европе он играл за «Байер», «Андерлехт», «Фортуну», «АДО Ден Хааг», «Аякс» и «Твенте».
В составе «Локомотива» он дважды становился серебряным призером чемпионата России и трижды обладателем Кубка России. Кроме того, он — чемпион Нидерландов в составе «Аякса» и серебряный призер чемпионата Бельгии в составе «Андерлехта».
Дмитрию Былыкину — 42 ?— Сборная России (@TeamRussia) November 20, 2021
Поздравляем экс-игрока сборной, трёхкратного обладателя Кубка России и чемпиона Нидерландов с днём рождения! Желаем здоровья и успехов ? pic.twitter.com/84Hr1f3nbR
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