Карпин назвал издевательством матч сборных России и Медиалиги

Главный тренер «Ростова» и национальной команды России Валерий Карпин высказался о возможном матче со сборной Медиалиги.

«Выставочный матч со сборной Медиалиги? Вы серьезно или издеваетесь? Если серьезно, то больше не о чем говорить на эту тему. То есть вызвать профессиональных футболистов из отпуска, тренировать их неделю, чтобы сыграть... С кем вы сказали? Со сборной Медиалиги? Это быудет больше шоу? Тогда зачем мне в отпуске собирать людей? Чтобы они в свои клубы вернулись с травмами? В любой игре и тренировке можно получить повреждение. Но когда игра со сборной какой-то страны, и футболисты находятся в форме и тонусе — это одна ситуация. Но вот как объяснить травму, полученную в матче со сборной Медиалиги?» — приводит слова Карпина Sport24.

В 2022 году ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организаций. В конце декабря исполком РФС принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.