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Карпин поделился мнением об отказе сборной России от участия в турнире ЦАФА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин поделился мнением об отказе национальной команды от участия в турнире ЦАФА.

«Турнир ЦАФА, от которого сборная отказалась, не был бы вызовом? Нет. Почему? Возьмем в пример Иран, как серьезного соперника, участника чемпионата мира. А на турнире CAFA таких нет. Это у вас в голове он официальный турнир. А для футболиста — это товарищеские игры. И как вы сами заметили, не с Ираном и Камеруном. Официальный турнир — это чемпионаты мира и Европы, отборочные матчи к ним. Даже Лига Наций в головах любого футболиста — это всего лишь Лига наций. Плюс я уже много раз говорил про условия на турнире ЦАФА. Все нормальные футбольные люди поняли и поддержали наше решение», — приводит слова Карпина Sport24.

Кубок ЦАФА проходит с 10 по 20 июня в Бишкеке и Ташкенте. В нем принимают участие сборные Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Омана.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-13-karpin-o-turnire-cafa-eto-dlya-vas-on-ofitsialnyy-a-dlya-futbolista-eto-tovarishcheskiye-igry
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
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