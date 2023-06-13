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Сегодня, 14:32

Ахметов назвал Катар хорошим соперником для сборной России: «Лучше играть, чем нет»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов в разговоре с «СЭ» оценил сборную Катара в качестве возможного соперника национальной команды России на сентябрьском сборе.

«Не мне решать, хорошо это или плохо. Это интересно. Лучше играть, чем нет. Катар был участником чемпионата мира. Это хороший соперник. Будущее в сборной? С Карпиным свое будущее в сборной не обсуждал», — сказал Ахметов «СЭ».

9 июня «СЭ» сообщил о том, что сборная России может провести товарищеский матч с командой Катара в рамках осеннего сбора.

Ильзат Ахметов
ФК Краснодар
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