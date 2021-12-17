Карпин назвал худшие матчи сборной России под его руководством
Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал два худших матча национальной команды в отборе к ЧМ-2022.
«Матч с Хорватией был худшим из-за уровня давления, скорее даже из-за уровня ответственности. А с точки зрения игры команды не понравился матч со Словакией. В обороне, в атаке не сделали ничего, что хотели бы сделать. Считаю, что это полностью моя вина, из-за этого игра абсолютно не получилась», — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».
Матч со Словакией Россия провела 8 октября 2021 года и выиграла со счетом 1:0.
После матча отбора к ЧМ-2022 с Хорватией (0:1) Карпин заявил, что не уверен, сможет ли психологически подготовить сборную России к стыковым матчам.
В полуфинальной стыковой встрече национальная команда встретится с Польшей. В случае победы команда сыграет в финальной стыковой игре с победителем пары Швеция — Чехия.
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