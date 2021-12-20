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В Госдуме предложили поощрять добропорядочных болельщиков с Fan ID билетами на матчи сборной России

13:08

Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев предложил министру спорта Олегу Матыцину поддерживать добропорядочных болельщиков с Fan ID.

«Для стимулирования образа положительного болельщика предлагаю создать систему поощрения. Для постоянных посетителей спортивных мероприятий, соблюдающих действующее законодательство, хорошей практикой могло бы стать бесплатное посещение игр сборной России.

Прошу вас рассмотреть целесообразность системы поощрения добропорядочных болельщиков, систематически посещающих спортивные мероприятия по новому вводимому документу", — говорится в письме Хамзаева Матыцину, которое цитирует «Р-Спорт».

В случае одобрения в Совете Федерации и утверждения президентом закон о Fan ID вступит в силу с 1 июня 2022 года.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211220/fan_id-1764514171.html

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