Карпин назвал свой лучший матч во главе сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал свой лучший матч во главе национальной команды.

«Лучший матч однозначно со Словенией из-за уровня соперника, и по уровню игры (нашей команды) — это была лучшая встреча со всех точек зрения. Плюс трудность игры — необходим результат. Мы пытались играть в футбол, получалось чуть лучше, чуть хуже. Глобально — была игра в футбол: выход из обороны, были позиционные атаки, также были и быстрые атаки. Много было хороших моментов, которые радовали глаз. Плюс — был достигнут необходимый результат», — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

11 октября 2021 года Россия на выезде обыграла Словению (2:1). Отметились Игорь Дивеев и Георгий Джикия.

По итогам матчей отбора россияне попали в стыковые матчи к ЧМ-2022. В полуфинальной стыковой встрече национальная команда встретится с Польшей. В случае победы команда сыграет в финальной стыковой игре с победителем пары Швеция — Чехия.