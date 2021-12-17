Карпин назвал свой лучший матч во главе сборной России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал свой лучший матч во главе национальной команды.
«Лучший матч однозначно со Словенией из-за уровня соперника, и по уровню игры (нашей команды) — это была лучшая встреча со всех точек зрения. Плюс трудность игры — необходим результат. Мы пытались играть в футбол, получалось чуть лучше, чуть хуже. Глобально — была игра в футбол: выход из обороны, были позиционные атаки, также были и быстрые атаки. Много было хороших моментов, которые радовали глаз. Плюс — был достигнут необходимый результат», — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».
11 октября 2021 года Россия на выезде обыграла Словению (2:1). Отметились Игорь Дивеев и Георгий Джикия.
По итогам матчей отбора россияне попали в стыковые матчи к ЧМ-2022. В полуфинальной стыковой встрече национальная команда встретится с Польшей. В случае победы команда сыграет в финальной стыковой игре с победителем пары Швеция — Чехия.
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