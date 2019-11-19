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Как изменилась сборная России по сравнению с чемпионатом Европы 2016 года? Отвечает Дзюба

13:16
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Капитан сборной России нападающий Артем Дзюба отметил, что национальная команда по сравнению с чемпионатом Европы 2016 года добилась колоссального прогресса.

— Тот Евро получился не самым удачным, хотя были ничья с Англией и хороший матч со Словакией, который мы, к сожалению, проиграли, — цитирует официальный сайт УЕФА Дзюбу. — Это был опыт, он помог нам уже на чемпионате мира. После него наша сборная стала если не суперуверенная, то мы почувствовали друг друга, поняли, что можем играть и выигрывать. Сейчас команда поедет на ЕВРО более крепкой, сбалансированной. Это сборная, которая хочет чего-то добиться.

Во вторник 19 ноября сборная России проведет заключительный матч в отборочном турнире Евро-2020 на выезде против команды Сан-Марино. Начало встречи — в 22.45 по московскому времени. Матч не будет иметь турнирного значения, поскольку российская команда досрочно обеспечила себе попадание на турнир.

Сан-Марино — Россия

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Сколько голов забьет Артем Дзюба в матче отбора Евро-2020 в Сан-Марино?
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Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/european-qualifiers/news/0257-0e0394eafe72-4df4704f6e9e-1000/

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