Как изменилась сборная России по сравнению с чемпионатом Европы 2016 года? Отвечает Дзюба

Капитан сборной России нападающий Артем Дзюба отметил, что национальная команда по сравнению с чемпионатом Европы 2016 года добилась колоссального прогресса.

— Тот Евро получился не самым удачным, хотя были ничья с Англией и хороший матч со Словакией, который мы, к сожалению, проиграли, — цитирует официальный сайт УЕФА Дзюбу. — Это был опыт, он помог нам уже на чемпионате мира. После него наша сборная стала если не суперуверенная, то мы почувствовали друг друга, поняли, что можем играть и выигрывать. Сейчас команда поедет на ЕВРО более крепкой, сбалансированной. Это сборная, которая хочет чего-то добиться.

Во вторник 19 ноября сборная России проведет заключительный матч в отборочном турнире Евро-2020 на выезде против команды Сан-Марино. Начало встречи — в 22.45 по московскому времени. Матч не будет иметь турнирного значения, поскольку российская команда досрочно обеспечила себе попадание на турнир.

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