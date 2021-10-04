Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в интервью «СЭ» рассказал о конкуренции молодых голкиперов — Александра Максименко из «Спартака» и Матвея Сафонова из «Краснодара».

— Пока в целом они идут, можно сказать, параллельным курсом, — отметил Кафанов. — Плечом к плечу. Им обоим повезло, что, несмотря на молодость и неизбежные ошибки, им все равно доверяют роль первого вратаря в сильных клубах. И уже было немало матчей, когда они возвращали должок за те надежды, которые на них возлагались и возлагаются , — взять тот же прошлогодний проход «Краснодара» в Лигу чемпионов через ПАОК. И они растут. Посадили бы их после ошибок на лавку — как знать, что случилось бы дальше.