Бывший защитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Хлестов поделился ожиданиями от октябрьских матчей национальной команды в отборе к ЧМ-2022.

— Какие ожидания от сборной в ближайших матчах?

— Пора радовать народ. Да, мы же радовали, пускай теперь они радуют болельщиков. Хорошие поля, что тут говорить.

— Что вы будете рассказывать детям во время автопробега на уроках футбола?

— О том, что нужно любить футбол. Потренировался, пришел домой и опять играть. Этот стимул должен быть. Потренировался и потом во двор вышел играть, а не в планшет сел.

Сборная России сыграет со Словакией 8 октября, встреча со Словенией состоится 11 октября.

Команда Валерия Карпина занимает 2-е место в группе H с 13 очками в 6 матчах, уступая лидирующей Хорватии по разности забитых и пропущенных мячей.