Дмитрий Хлестов — о матчах сборной России: «Пора радовать народ»
Бывший защитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Хлестов поделился ожиданиями от октябрьских матчей национальной команды в отборе к ЧМ-2022.
— Какие ожидания от сборной в ближайших матчах?
— Пора радовать народ. Да, мы же радовали, пускай теперь они радуют болельщиков. Хорошие поля, что тут говорить.
— Что вы будете рассказывать детям во время автопробега на уроках футбола?
— О том, что нужно любить футбол. Потренировался, пришел домой и опять играть. Этот стимул должен быть. Потренировался и потом во двор вышел играть, а не в планшет сел.
Сборная России сыграет со Словакией 8 октября, встреча со Словенией состоится 11 октября.
Команда Валерия Карпина занимает 2-е место в группе H с 13 очками в 6 матчах, уступая лидирующей Хорватии по разности забитых и пропущенных мячей.
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