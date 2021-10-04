Кафанов рассказал о том, что отличает Гильерме от других вратарей

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в интервью «СЭ» рассказал о качествах вратаря национальной команды и «Локомотива» Маринато Гильерме, которые отличают его от других голкиперов.

— У него потрясающие данные, — отметил Кафанов. — С его большими руками и пластикой он может перекрыть все ворота. И нервы у него крепкие, как у Лунева. Если уберет рискованные решения, не будет разбрасываться эмоциями во время матча и будет следить за своей позицией — это очень хороший и надежный вратарь.

— Правда ли, что до последнего момента выбирали на матч с Хорватией между Гильерме и Андреем Луневым?

— Правда. Было немножко тревожно, когда Маринато два дня из-за микротравмы не тренировался, а Андрей из-за матча «Байера» приехал на день позже. Потом они вышли на одну тренировку, вторую — посмотрел на них и немного успокоился. Несмотря на то что у Лунева нет игровой практики, тренировки в сильном клубе с сильными партнерами позволили ему довольно ощутимо прибавить.