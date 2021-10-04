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Кафанов рассказал о том, что отличает Гильерме от других вратарей

11:55
Маринато Гильерме. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Маринато Гильерме. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в интервью «СЭ» рассказал о качествах вратаря национальной команды и «Локомотива» Маринато Гильерме, которые отличают его от других голкиперов.

Виталий Кафанов. «Настоящий вратарь из гроба вылезет — и гроб в щепки разлетится». Интервью тренера вратарей сборной России Кафанова

— У него потрясающие данные, — отметил Кафанов. — С его большими руками и пластикой он может перекрыть все ворота. И нервы у него крепкие, как у Лунева. Если уберет рискованные решения, не будет разбрасываться эмоциями во время матча и будет следить за своей позицией — это очень хороший и надежный вратарь.

— Правда ли, что до последнего момента выбирали на матч с Хорватией между Гильерме и Андреем Луневым?

— Правда. Было немножко тревожно, когда Маринато два дня из-за микротравмы не тренировался, а Андрей из-за матча «Байера» приехал на день позже. Потом они вышли на одну тренировку, вторую — посмотрел на них и немного успокоился. Несмотря на то что у Лунева нет игровой практики, тренировки в сильном клубе с сильными партнерами позволили ему довольно ощутимо прибавить.

Все вратари работали хорошо, но Гильерме и Лунев при выборе на эти матчи были предпочтительнее. И в игровых ситуациях, и в двусторонках действовали правильно. На сто процентов уверен не был, но было ощущение, что к этим матчам наши вратари готовы.

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Игорь Рабинер все материалы автора

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