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Сегодня, 20:37

Источник: сборная России 20 ноября проведет товарищеский матч с Узбекистаном

Иван Шитик
Корреспондент
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Футболисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Сборная России проведет товарищеский матч против команды Узбекистана. Встреча состоится 20 ноября в Ташкенте, утверждает Championat.asia.

РФС еще нужно урегулировать вопрос с календарем Кубка России, 6-й тур которого предварительно назначен на 18-20 ноября.

В ноябре планируется провести другой товарищеский матч со сборной Ирана. Однако точная дата проведения встречи — неизвестна.

Первой и единственной игрой сборной России в нынешнем году стал матч с Киргизией. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Валерия Карпина.

Сборная России по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
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