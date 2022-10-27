Источник: сборная России 20 ноября проведет товарищеский матч с Узбекистаном

Сборная России проведет товарищеский матч против команды Узбекистана. Встреча состоится 20 ноября в Ташкенте, утверждает Championat.asia.

РФС еще нужно урегулировать вопрос с календарем Кубка России, 6-й тур которого предварительно назначен на 18-20 ноября.

В ноябре планируется провести другой товарищеский матч со сборной Ирана. Однако точная дата проведения встречи — неизвестна.

Первой и единственной игрой сборной России в нынешнем году стал матч с Киргизией. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Валерия Карпина.