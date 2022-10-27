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Сегодня, 19:00

Карпин оценил вклад Павлюченко в историю российского футбола

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что Романа Павлюченко можно назвать значимым нападающим для национального футбола.

«Да, Павлюченко можно назвать значимым. За сборную играл? Играл. Значит, да», — сказал Карпин РИА «Новости».

27 октября стало известно, что 40-летний Павлюченко завершил карьеру. Последним клубом, за который выступал нападающий, стало «Знамя» из Ногинска.

В 2008 году игрок стал бронзовым призером чемпионата Европы в составе сборной России.

Источник: https://rsport.ria.ru/20221027/pavlyuchenko-1827317457.html
Валерий Карпин
Роман Павлюченко
Сборная России по футболу
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