Карпин оценил вклад Павлюченко в историю российского футбола

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что Романа Павлюченко можно назвать значимым нападающим для национального футбола.

«Да, Павлюченко можно назвать значимым. За сборную играл? Играл. Значит, да», — сказал Карпин РИА «Новости».

27 октября стало известно, что 40-летний Павлюченко завершил карьеру. Последним клубом, за который выступал нападающий, стало «Знамя» из Ногинска.

В 2008 году игрок стал бронзовым призером чемпионата Европы в составе сборной России.