Исполком РФС рассмотрит вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола в ноябре или декабре

Президент РФС Александр Дюков заявил, что вопрос о переходе союза в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) не рассматривался на прошедшем в четверг, 26 октября, заседании исполкома.

— Обсуждался ли сегодня вопрос о переходе в АФК?

— Сегодня этот вопрос не обсуждался, — сказал Дюков. — Я проинформировал коллег о текущем статусе взаимодействия с УЕФА. Что касается возможности перехода в АФК, то она существует. В ближайшее время будут проведены консультации, после чего этот вопрос будет рассмотрен на заседании исполкома в ноябре или декабре.

16 октября генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявлял, что организация собирается остаться в составе УЕФА.