Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 13:48

В РФС заявили, что планируют остаться в УЕФА

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Максим Митрофанов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генсек РФС Максим Митрофанов объяснил, почему организация хочет остаться в УЕФА.

«РФС остается в своей конфедерации, которая является сильнейшей конфедерацией мира. Вы же для своего ребенка желаете лучшего? Вот и РФС желает лучшего для российского футбола», — цитирует Митрофанова РИА «Новости».

Ранее Митрофанов назвал вбросами информацию о том, что УЕФА отменил решение о допуске российских молодежных сборных до 17 лет к международным соревнованиям.

Российские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с марта 2022 года.

Источник: РИА «Новости»
Футбол
РФС
Максим Митрофанов
УЕФА
23
43
Читайте также
Теннисистки требуют от WTA гарантированных доходов. Они хотят получать больше мужчин
Аделия Петросян выиграла первый этап «Гран-при России» с двумя падениями и ошибкой
Школьники сломали семилетнему однокласснику позвоночник в Санкт-Петербурге
Россия временно ограничила импорт морепродуктов из Японии
Жительницу Забайкалья задержали за шпионаж в пользу Украины
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
Колосков поддержал заявление УЕФА о работе чиновников из России в организации
Кобелев считает, что переход в Азию откинет российский футбол на сто лет назад
Посол БРИКС ответил на вопрос об организации матчей молодежной сборной России в Бразилии
Адвокат Добровинский: «Россию вернут в международные турниры в срок до двух лет»
Левитин о бойкоте стран, отказывающихся играть с Россией: «Мы принимаем решение ФИФА и УЕФА о допуске. Остальное — не наш вопрос»
Левитин: «УЕФА нас не хочет отпускать. Видят уровень нашей федерации»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Митрофанов ответил на вопрос о возможном турне сборной России по Бразилии

Силкин: «Понятия не имею о сборной Кении, к этой игре не стоит относиться серьезно»
Новости
RSS RSS
Все новости