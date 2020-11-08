Игроки «Спартака», Кудряшов, Семенов и Заболотный вышли на тренировку сборной России

Сборная России вышла в Новогорске на первую тренировку в рамках ноябрьского сбора. Команда начала подготовку к трем матчам этого месяца.

Как сообщает пресс-служба сборной, в занятии принимают участие игроки «Спартака» защитник Георгий Джикия, полузащитник Роман Зобнин и форвард Александр Соболев, а также защитник «Ахмата» Андрей Семенов, защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов и форвард «Сочи» Антон Заболотный.

В ноябре сборную России ждут товарищеский матч против Молдавии (12 ноября) и две заключительные игры группового турнира Лиги наций — с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября). Все встречи пройдут на выезде.