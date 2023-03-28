Семшов: «В сборной России времен Хиддинка особенной мотивации не было, каждый понимал, для чего он приезжает»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов поделился мнением о возможной нехватке мотивации игрокам нынешней национальной команды.

«Проблем с мотивацией у нашей сборной нет, просто без официальных матчей наша команда не может прогрессировать. Товарищеские игры не стоят в одному ряду с официальными, это понимают все. Но когда ты надеваешь футболку сборной, то надо выходить и играть только на победу и неважно в какой игре. Пока у нашей национальной команды нет официальных матчей, им будет тяжело находить мотивацию. А для тренера сейчас такой момент, когда можно вызвать и смотреть тех футболистов, которые хотя бы близко подходят к уровню сборной.

Как мотивировал бы сборную Хиддинк? Я думаю, что у национальной команды и сейчас хороший настрой. В той сборной какой-то особенной мотивации не было, просто было доверие и каждый футболист понимал, для чего он приезжает в национальную команду. Профессионала сильно мотивировать не стоит, он для этого и занимается футболом», — приводит слова Семшова Metaratings.ru.

В данный момент российские сборные и клубы отстранены от международных турнирах, которые проводят ФИФА и УЕФА. В связи с этим национальная команда под руководством Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи. В последнем из них была обыграна сборная Ирана со счетом 2:0.