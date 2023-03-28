Президент РФС рассказал о поиске технического спонсора для сборной России

Adidas является официальным техническим партнером РФС с 2008 года и эксклюзивным экипировщиком всех мужских и женских сборных команд России по футболу. В марте 2022 года бренд приостановил сотрудничество с федерацией, а в конце года уже сам РФС объявил о поиске нового партнера.