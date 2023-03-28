Александр Дюков: «Хочу, чтобы сборная России проводила официальные матчи»

Президент РФС Александр Дюков рассказал, что думает о недавних заявлениях главного тренера сборной России Валерия Карпина, который заявил, что не держится за место в команде.

— Безусловно, мотивация выше, когда ты играешь официальные матчи или участвуешь в каком-то турнире, нежели тогда, когда ты проводишь товарищеские матчи.

— Правильно ли я понимаю, что ваше мнение — хотите остаться в УЕФА, не хотите перехода в Азию?

— Я хочу, чтобы сборная России проводила официальные матчи, чтобы имела возможность участвовать в официальных турнирах, в том числе в чемпионате мира, — цитирует Дюкова «РБ Спорт».

ФИФА и УЕФА отстранили Россию от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.